Şanlıurfa'da gece motosikletine aldığı arkadaşı tarafından öldürdü Silahlı saldırıda ölen adamın cinayet zanlısı evine bırakmak için motosikletine bindirdiği iş arkadaşı çıktı.

İHA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde bir tesiste çalışan İdris Kaya, evine gitmek için gece saat 23.30 sıralarında işten çıktı.

Motosikletine binen Kaya, yolda karşılaştığı arkadaşı S.Ş.’yi de yanına alarak yoluna devam etti.

Bu sırada ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sesler yükselirken vatandaşlar seslerin geldiği yere geldi.

Yaralı hayatını kaybetti

Bu sırada yerde yatan kişiyi görünce özel araçla Birecik Devlet Hastanesine götürdü.

Doktorların müdahale ettiği İdris Kaya hayatını kaybetti.

Şüpheli arkadaş gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, şahsın öldürülmeden önce son olarak birlikte görüldüğü arkadaşı S.Ş.’yi gözaltına aldı.

Suçunu itiraf edip tutuklandı

Jandarma tarafından gözaltına alınan şahıs cinayeti işlediğini itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken İdris Kaya’nın cesedi ise kırsal Çoğan Mahallesi'nde defnedildi.