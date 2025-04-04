Şanlıurfa'da göçük altında can veren 3 işçi toprağa verildi

DHA

Şanlıurfa'da yaşanan iş kazası şehri hüzne boğdu.

Ceylanpınar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde özel bir firmada çalışan Halil Kartalmış, Engin Çekiç, Kadir Altınsöz ve Mithat Yılmaz, kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kaldı.

Mithat Yılmaz, çevredeki işçiler ve vatandaşların yardımıyla kurtarılırken diğer üç işçi, tonlarca toprağın altında mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

3 İŞÇİ KURTARILAMADI

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışmalarının sonucunda göçük altından çıkarılan 3 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan 3 işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Halil Kartalmış, Engin Çekiç ve Kadir Altınsöz’ün cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cuma namazının ardından Ceylanpınar Aile Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazı sonrası işçiler, gözyaşları içinde defnedildi. Cenazeye, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.