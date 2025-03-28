Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

DHA
Şanlıurfa'nın Viranşehir-Siverek yolunda korkunç bir kaza meydana geldi.
Viranşehir yönüne giden plakaları belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK ÇALIŞANI KURTARILAMADI
Kazada yaralanan Sedat Kızılboğa ve ismi öğrenilemeyen eşi, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Sedat Kızılboğa, buradan Harran Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Kızılboğa, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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