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Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı Hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 41 yaşındaki Sedat Kızılboğa hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.