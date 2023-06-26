Şanlıurfa'da halk otobüsünün çarptığı vatandaş kurtarılamadı

DHA
Şanlıurfa'nın GAP Bulvarı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.
İ.K. yönetimindeki 63 AFC 401 plakalı halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Meliha Hızar'a çarptı. Kazada Hızar yaralandı.
Hızar, bölgeye sevk edilen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahalelere rağmen kurtulamadı
Acil serviste tedaviye alınan Meliha Hızar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otobüs şoförü gözaltına alındı.
Meliha Hızar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.