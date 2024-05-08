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Şanlıurfa'da hamile kadını vuran maganda tutuklandı

Şanlıurfa'da hamile kadını vuran maganda tutuklandı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açarak bir kadının ağır yaralanmasına neden olan zanlı tutuklandı.