Şanlıurfa'da hamile kadını vuran maganda tutuklandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Yenişehir Mahallesi Benderbeyli mevkiinde bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açıldı.
Bu sırada merminin isabet ettiği Zemzem Ö. yaralandı.
Maganda kurşunu yüzünden bebeğini kaybetti
Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 aylık hamile Zemzem Ö.’nün, bebeğini kaybettiği belirlendi.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Genç kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
1 şüpheli tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. ve C.K.’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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