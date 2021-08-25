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    Şanlıurfa’da hareket eden bebek arabasını yakaladı

    Bir kadının market önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki çocuğunun olduğu bebek arabası, kendiliğinde hareket etti. Bir market çalışanı, caddeye doğru giden bebek arabasını koşarak durdurdu.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 15:12
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    Şanlıurfa’da hareket eden bebek arabasını yakaladı

    Şanlıurfa’nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen kadın, içinde 2 yaşındaki çocuğun olduğu bebek arabasını, marketin önündeki kaldırıma bırakıp, alışveriş için içeri girdi.

    Bu sırada bebek arabası, kendiliğinden hareket etti.

    Durumu fark eden market çalışanı, caddeye inen bebek arabasını koşarak yakaladı.

    ANBEAN KAMERADA

    O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde, kadının, marketin önüne bıraktığı bebek arabasının caddeye, akan trafiğe doğru ilerlediği, market çalışanının da koşarak yakaladığı görüldü.

    Şanlıurfa’da hareket eden bebek arabasını yakaladı VİDEO

    Şanlıurfa’da hareket eden bebek arabasını yakaladı #1

    Şanlıurfa’da hareket eden bebek arabasını yakaladı #2

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