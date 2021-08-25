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Şanlıurfa’da hareket eden bebek arabasını yakaladı

Şanlıurfa’da hareket eden bebek arabasını yakaladı

Bir kadının market önüne bıraktığı, içinde 2 yaşındaki çocuğunun olduğu bebek arabası, kendiliğinde hareket etti. Bir market çalışanı, caddeye doğru giden bebek arabasını koşarak durdurdu.