Şanlıurfa'da hastanede tekme tokat kavga kamerada

- Şanlıurfa'da, Viranşehir Devlet Hastanesi'nin acil servisinde iki aile, arazi meselesi nedeniyle kavga etti.
- Kavgayı ayırmak için güvenlik görevlileri müdahale etti ve 2 kişi yaralandı.
- Polis, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı ve soruşturma başlattı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi acil servisinde arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile fertleri, hastanede karşı karşıya gelerek tartışmaya başladı.
ÇIKAN KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.
Kavgaya, hastane güvenlik görevlileri müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Olayda yaralanan 2 kişi, tedavi altına alındı.
4 KİŞİ GÖZALTINDA
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
O ANLAR KAMERADA
Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.