Şanlıurfa’da havai fişek deposunda yangın

Şanlıurfa'da yürekleri ağza getiren yangın...
Yusufpaşa Mahallesi’nde, hafta sonu kapalı olan havai fişek satışının yapıldığı bir iş yerinin ikinci katındaki depoda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, depoda istiflenen havai fişeklere sıçradı.
KORKU VE PANİK YARATTI
Alev alan havai fişekler art arda patlayarak mahallede korku ve panik yarattı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın söndürdü.
Zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.