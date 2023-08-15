Şanlıurfa'da iğrenç olay: 14 yaşındaki çocuğa uyuşturucu verip istismar ettiler Şanlıurfa’da 14 yaşındaki kız çocuğuna uyuşturucu madde içirip cinsel istismarda bulundukları ve videolarını çekerek şantaj yaptıkları öğrenilen şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

İHA

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bir grup şahıs, uyuşturucu madde içirdikleri 14 yaşındaki Z.B. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Kızın uygunsuz videolarını da çektikleri belirlenen şahısların, şantaj yaparak farklı zamanlarda çocuğu cinsel ilişkiye zorladıkları ve uyuşturucu temini için para istedikleri öğrenildi.

14 yaşındaki kızı uyuşturucu verip istismar ettiler

Şantajlara dayanamayan genç kız, polise şikayette bulundu.

Savcılığın talimatı üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şantaj yapıp para istediler: Polis paketledi

Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.M., Y.Ö., İ.H.K. ve B.H., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu temin ettikleri belirlenen 2 zanlıyı yakalama çalışması ise devam ediyor.