Şanlıurfa'da ilişki yaşadığı kayınbiraderini sokak ortasında öldüren kadın tutuklandı Peşine düştüğü kayınbiraderini, tehditler aldığı gerekçesiyle silahla vuran kadının ifadesi ortaya çıktı. Hülya B., "Onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu" dedi.

DHA

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yaşanan olay gündem olmaya devam ediyor.

3 çocuk annesi Hülya B., eşinin kardeşi Ferdi B.'yi tabancayla vurup başında bekledi.

Ardından genç kadın polislere teslim olurken, ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hülya B. ise emniyetteki ifadesinde suçunu kabul etti.

"Kayınbiraderimle ilişki yaşamaya başladık"

İfadesinde pişman olmadığını, namusu için yaptığını söyleyen kadın şu ifadeleri kullandı:

Eşim İsmail B. işe gittikten sonra kayınbiraderim yardım etme bahanesiyle sık sık yanıma gelmeye başladı. Bana ilgi gösteren kayınbiraderimle duygusal bir yakınlaşmanın ardından ilişki yaşamaya başladık. Ama daha sonra bu ilişkimizi kocam öğrendi. İlişkimizin ortaya çıkması üzerine İsmail ve Ferdi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada her ikisi de yaralandı. Kardeşler vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Ben ilk olarak kayınbiraderimle İzmir'e gittim. Bir süre sonra İzmir'de aramızda tartışma çıkınca, özlediğim eşim ve çocuklarıma geri döndüm ve olaylardan uzak kalmak için Diyarbakır'a yerleştik.

"Israrcı teklifini geri çevirince uygunsuz görüntülerimle tehdit etti"

Yeni hayatına başladığına değinen Hülya B., son günlerde diş teknisyeni olan kayınbiraderinin telefonla tacizine maruz kaldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

Kayınbiraderim onunla birlikte olmam için sürekli telefonla rahatsız ediyordu. Israrcı teklifini geri çevirince bu kez, birlikte yaşadığımız dönemlere ait uygunsuz görüntülerimi, TikTok hesabından paylaşma tehdidinde bulunmaya başladı. Bunun üzerine evden kocama ait ruhsatsız tabancayı alarak Şanlıurfa'ya geldim. Paşabağı Mahallesi'nde evden çıkan Ferdi'yi tabancayla kovaladım ve sonra vurdum. Namusum için yaptım ve pişman değilim.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hülya B., nöbetçi hakimlik tarafından 'Tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.

Olayın ardından, anneleri tutuklanan 3 çocuk ise Diyarbakır'da yaşayan babalarıyla kaldı.