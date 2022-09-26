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    Şanlıurfa’da iş yerleri ile araçların camlarını indirdi

    Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen genç, cinnet getirdi. İş yerlerinin ve araçların camlarını kıran gencin o anları, bir dershanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 26.09.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 11:59
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    Şanlıurfa’da iş yerleri ile araçların camlarını indirdi

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir genç, cinnet getirdi.

    Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen genç, birçok iş yeri ve aracın camlarını kırdı.

    Gencin taşla yaptığı saldırı ise özel bir dershanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Esnaf tedirgin

    İHA’nın haberine göre iş yeri sahipleri ve esnaf, yaşananlardan dolayı tedirgin…

    Onlara göre genç, hala gece yarılarına kadar tek başına sokaklarda geziyor ve ne yapacağı da belirsiz…

    Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen genç, çevreye zarar verdi VİDEO

    Şanlıurfa’da iş yerleri ile araçların camlarını indirdi #1

    Şanlıurfa’da iş yerleri ile araçların camlarını indirdi #2

    Şanlıurfa’da iş yerleri ile araçların camlarını indirdi #3


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