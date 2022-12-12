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- Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı
Siverek'te, tarladan dönen tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
- 12.12.2022 - 18:44
Şanlıurfa'da Siverek-Viranşehir karayolunun 11’inci kilometresinde tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönen tarım işçilerini taşıyan Pakize Örgen yönetimindeki minibüs, Yücelen mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı.
Minibüs içindeki yolcularla birlikte şarampole devrildi.
22 kişi yaralandı
DHA'nın haberine göre kazada sürücü ile minibüste bulunan 22 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.