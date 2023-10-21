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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde kablo hırsızlığı meydana geldi.
Gece saatlerinde mahalleye gelen 3 şahıs, rögoar kapağını açarak içine girdi.
Rögar kapağını açıp içeri giren şahıslar, metrelerce uzunluktaki kabloyu arkadaşıyla birlikte dışarı çıkardıktan sonra kesti.
Kabloyu çalan şahıslar sırra kadem bastı
Kabloyu çalan şahıslar, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kabloyu çalan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, mahalle sakinleri güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
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