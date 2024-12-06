DHA
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yukarıkarataş Mahallesi'ndeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazisinde kaçak yapılaşma olduğu gerekçesiyle alınan karar doğrultusunda 4 evin yıkımı için ekipler harekete geçti.
Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgeye iş makineleri sevk edildi.
GERGİNLİK YAŞANDI
Ev sahipleri yıkımı durdurmak için ekiplere direndi.
Zaman zaman gerginliğin yaşandığı olayda jandarma ekipleri ev sahiplerini bölgeden uzaklaştırdı.
Ardından iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımı yapıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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