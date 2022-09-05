Şanlıurfa'da kadın cinayeti: Nehir kenarında kurşuna dizdi

Eşini Fırat Nehri kenarına götürerek tartışma başlatan Mahmut Elen, çıkardığı tabancasıyla eşini vurdu. Kanlar içerisinde kalan 2 çocuk annesi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Büyükoba Mahallesi'nde, bir kadın daha eşi tarafından vahşice katledildi.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Mahmut Elen (37), eşi Arzı Elen (34) ile birlikte Fırat Nehri kıyısına gitti.

İkili, nehir kenarında bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mahmut Elen, yanındaki tabanca ile eşine 2 el ateş ederek kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 çocuk annesi kurtarılamadı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Arzı Elen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

2 çocuk annesi Arzı Elen’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırgan, tarlada saklanırken yakalandı

DHA'nın haberine göre, olayın ardından jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Çevredekilerin bilgisine başvuran ekipler, bölgede yaptıkları inceleme sonucunda Mahmut Elen’i tarlada saklanırken yakaladı.

Mahmut Elen, cinayeti işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü.

'Aldattı' iddiası

Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinde, eşini öldürdüğünü kabul ederek aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu ve kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi.

Cezaevini boyladı

Mahmut Elen, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.









