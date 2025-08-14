Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da kadına şiddet: Balkonda tekme-tokat dövdü

Cep telefonu kamerası ile kayda alınan görüntülerde, bir kadının balkonda tekme-tokat dövülüp, boğazının sıkıldığı anlar kaydedildi. Şiddete uğrayan kadın, çığlıklar atarak çevredekilerden yardım istedi.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 20:26

Şanlıurfa'dan tepki çeken görüntüler...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. 

TEKME-TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINI SIKTI

Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövdü. 

Ayrıca, kadının boğazını sıktığı anlar da çevredeki komşular tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. 

POLİSE İHBARDA BULUNULDU

Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

