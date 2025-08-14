Şanlıurfa'da kadına şiddet: Balkonda tekme-tokat dövdü

Şanlıurfa'dan tepki çeken görüntüler...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evli oldukları tahmin edilen erkek ile kadın arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

TEKME-TOKAT DÖVÜP, BOĞAZINI SIKTI

Tartışma sırasında erkek, kadını tekme-tokat dövdü.

Ayrıca, kadının boğazını sıktığı anlar da çevredeki komşular tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

POLİSE İHBARDA BULUNULDU

Çığlıklar atan kadını fark eden komşular, şiddet anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise ihbarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.