İHA
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen olayda ağızları açık bıraktı.
25 yaşındaki Z.İ., boğazına dikiş iğnesi saplanması sonrasına Birecik Devlet Hastanesine başvurdu.
AMELİYAT 1 SAAT SÜRDÜ
Radyolojik incelemeler ve klinik değerlendirmeler sonucunda, 3 santimetrelik iğnenin boğaz bölgesinin derinliklerine doğru ilerlediği belirlendi.
İğne, yaklaşık 1 saat süren ameliyatla çıkarılırken ameliyat sonrası süreci sorunsuz atlatan hasta taburcu edildi.
SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Ameliyatı gerçekleştiren Birecik Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Rafet Yıldırım, boynuna iğne saplanan kadın hastayı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşturduklarını belirtti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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