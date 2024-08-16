Şanlıurfa'da kamyon damperi üzerine düşen genç öldü

İHA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tepedüzü Mahallesi'nde 19 yaşındaki Mehmet Reşit Yangın, kendisine ait kamyonun pistonunu yağlamak isterken bilinmeyen bir nedenden dolayı damperinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı genci, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yangın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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