Şanlıurfa'da kamyon damperi üzerine düşen genç öldü Viranşehir ilçesinde kamyon damperinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İHA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tepedüzü Mahallesi'nde 19 yaşındaki Mehmet Reşit Yangın, kendisine ait kamyonun pistonunu yağlamak isterken bilinmeyen bir nedenden dolayı damperinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı genci, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yangın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)