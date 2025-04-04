Şanlıurfa'da kamyonet ağaca çarptı
İHA

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar-Viranşehir yolu Beyazkule mevkiinde meydana gelen kazada iddiaya göre, Süleyman M. yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkarak 5 metrelik şarampole düştü.

Araç, ağaca çarparak durabildi.

1 YARALI

Aracın sürücüsü yaralandı. Sürücü, ihbar üzerine bölgeye giden sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Öznur Kaya
Editor