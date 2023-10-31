Şanlıurfa'da kamyonun çarptığı motosikletli can verdi Kırmızı ışıklarda duran motosikletliye, arkadan gelen kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

DHA

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı.

Sürücüsü öğrenilmeyen 63 ABY 260 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kırmızı ışıkta duran Muhammed Ali Kaplan'ın (19) kullandığı 63 AFB 515 plakalı motosiklete çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Çarpmanın şiddetiyle düşen Kaplan, kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde Muhammed Ali'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyon şoförü gözaltında

Olay yerine gelen Kaplan'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Ali Kaplan'ın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ismi henüz kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)