Şanlıurfa’da kayıp fabrikatörün cesedi kuyuda bulundu Kayıp olarak aranan fabrikatörün cesedi, kan izlerini takip eden jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki bir kuyuda bulundu. Cinayete kurban gittiği tahmin edilen fabrikatörü öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için inceleme başlatıldı.

İHA Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir çırçır fabrikası olan Kadir Önkol, eve gitmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Şahsı bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Kovalı mezrası yakınlarında aracını buldu. Cesedi kuyudan çıktı Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri, ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı. Cinayete kurban gittiği tahmin ediliyor Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.