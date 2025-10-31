Şanlıurfa’da kaza sonrası kavga çıktı

- Birecik'te bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarptı ve çocuk yaralandı.
- Kaza sonrası çocuğun yakınları ve motosiklet sürücüsü arasında kavga çıktı.
- Polis, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı ve olay anı kameraya kaydedildi.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Merkez Mahallesi’nde belediye binası önünde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir çocuğa çarptı.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
KAZA SONRASI KAVGA ÇIKTI: 2 GÖZALTI
Kazanın ardından çocuğun yakınlarıyla motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgaya polis ve vatandaşlar müdahale etti.
Polis ekipleri kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına alırken, olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.