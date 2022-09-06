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    Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamire gitti, hayatının şokunu yaşadı

    Kaza yapan otobüsü tamir edip olay yerinden kaldırmak için giden belediyede görevli otobüs tamircisi, kazada anne ve babasının öldüğünü öğrendi.
    • 06.09.2022 - 11:12
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 11:30
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    Şanlıurfa'da kaza yapan otobüsü tamire gitti, hayatının şokunu yaşadı

    Şanlıurfa-Mardin karayolunun Şanlıurfa çıkışında Ahmet Ertem’in kullandığı 63 DC 567 plakalı otomobil, Harran Üniversitesi yolunda çalışan ve yolcu almak için durakta duran Mahmut E.’nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı.

    Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki eşi Şükran Ertem, çağrılan ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

    Her iki hastanede de müdahale edilen yaralılar kurtarılamadı.

    Kaza nedeniyle otobüsü tamir edip olay yerinden çekmek için belediyeden ekip gönderildi.

    Hayatını kaybedenlerin anne ve babası olduğunu öğrendi

    Olay yerine giden ekipte yer alan tamircilerden Mehmet Ertem, kaza yapanların anne ve babası olduğunu, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettiklerini öğrendi.

    İHA'nın haberine göre cenazeler otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Şanlıurfa da kaza yapan otobüsü tamire gitti, hayatının şokunu yaşadı #1

    Şanlıurfa da kaza yapan otobüsü tamire gitti, hayatının şokunu yaşadı #2

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    Şanlıurfa da kaza yapan otobüsü tamire gitti, hayatının şokunu yaşadı #4

    Şanlıurfa da kaza yapan otobüsü tamire gitti, hayatının şokunu yaşadı #5

    Şanlıurfa da kaza yapan otobüsü tamire gitti, hayatının şokunu yaşadı #6


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