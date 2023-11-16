İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Karacadağ kara yolunda Sefer Ç. idaresindeki otomobil, önünde seyreden Yakup Ç. hakimiyetindeki otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle, iddiaya göre, LPG tankı patlayan Yakup Ç.'nin otomobili yanmaya başladı ve alevler diğer arabaya da sıçradı.
Araçlarda bulunan yolcular son anda kurtuldu, sürücü Yakup Ç. yaralandı.
Otomobiller küle döndü
Kısa sürede alevlerin sardığı otomobiller köle dönerken olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan araçları söndürdü.
Yaralı Yakup Ç., ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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