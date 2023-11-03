Şanlıurfa'da kız çocuğuna istismarda bulundu: Muhtar görevden alındı 2 yıl boyunca 14 yaşındaki Z.K. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 69 yaşındaki mahalle muhtarı Nihat Y., görevinden alındı.

DHA

Şanlıurfa'da Direkli Mahallesi'nde oturan ve maddi durumu iyi olmadığı için ortaokuldan ayrılan Z.K., 23 Ekim'de polise giderek annesini tanıdığı kırsal Mağaracık muhtarı Nihat Y.'nin kendisine 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip, şikayetçi oldu.

Şikayet sonrası 'köy ağası' olarak da bilinen muhtar Nihat Y. gözaltına alındı.

Serbest bırakıldı

Polisteki ifadesinde, hakkındaki iddiaları reddeden ve son 5 yıldır tekerlekli sandalye kullandığını söyleyen Nihat Y., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Z.K. devlet korumasına alınırken, salıverilen Nihat Y. ise sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Nihat Y.'nin bulunduğu odanın kapısında, 24 saat polisin nöbet tuttuğu öğrenildi.

Görevden alındı

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti sonrası Nihat Y., muhtarlık görevinden alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)