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    Şanlıurfa'da 'köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı

    Köpek nedeniyle çıkan silahlı kavgada amcaları Mehmet Karademir ile kuzenleri Hasan Karademir'i öldürdüğü tespit edilen 2 kardeş, Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 12:14
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    Şanlıurfa'da 'köpek' kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı

    Şanlıurfa'nın kırsal Ayrancı Mahallesi'nde, köpeklerin birbirine saldırması nedeniyle tartışan komşu ve kardeş ailelerin kavgasında tabanca ve tüfekler kullanıldı.

    Çıkan kavgada yaralanan 9 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    2 ÖLÜ 7 YARALI

    Mehmet Karademir ile oğlu Hasan Karademir, hastanede hayatını kaybetti, 7 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, tabanca ve tüfeğin Hüseyin ile Ahmet Karademir kardeşlere ait olduğunu belirledi.

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    2 KARDEŞ SURİYE'YE KAÇARKEN YAKALANDI

    Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, kardeşleri Suriye'ye kaçmaya çalıştıkları sırada Harran'da yakaladı. Suç aleti silah ile birlikte gözaltına alınan kardeşler, ifadeleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Öte yandan hayatını kaybeden baba ile oğulun cenazeleri, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

     


    Şanlıurfa da köpek kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı #1

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    Şanlıurfa da köpek kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı #4

    Şanlıurfa da köpek kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı #5

    Şanlıurfa da köpek kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı #6

    Şanlıurfa da köpek kavgasında amca ile oğlunu öldüren 2 kardeş yakalandı #7


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