Şanlıurfa'da maganda kurşunu yüzünden yaşamını yitirdi

DHA

Düğünlerde veya özel günlerde yaşanan silah kullanımı can almaya devam ediyor.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sakça Mahallesi’nde bir yakının düğününe katılan Orhan (25), havaya açılan ateş sırasında silahlardan birinden çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUNUN KURBANI OLDU

Kanlar içinde yere yığılan Alçiçek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Alçiçek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KURTARILAMADI

Olayın ardından düğün sonlandırıldı.

Jandarma ekipleri, Orhan Alçiçek’in ölümüne neden olan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.