Şanlıurfa'da mezarlıkta bebek cesedi bulundu

- Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mezarlıkta bebek cesedi bulundu.
- Ceset, mezarı ziyaret eden K.S. tarafından bulundu ve durumu polise bildirdi.
- Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kan donduran olay...
Eşinin kabrini ziyaret etmek üzere mezarlığa giden K.S., yerde ceninden büyük bir bebek cesedi gördü.
SOKAK KÖPEKLERİ TARAFINDAN PARÇALANMIŞ
K.S., cesedin sokak köpekleri tarafından parçalanmaması için mezar kazıp toprağa gömdü ve ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OTOPSİ YAPILACAK
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, bebek cesedi otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.