Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 13 yaralı

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Sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsünde 13 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa- Viranşehir karayolunda, plakası öğrenilemeyen bir yolcu minibüsü, seyir halinde ilerlerken kontrolden çıkıp, devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.