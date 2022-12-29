Şanlıurfa'da jandarmadan kaçan sürücü Burak'ın ölümüne neden oldu

Kentte uygulama yapan jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalışırken kumla oynayan 2 çocuğa çarptı. Çocuklardan biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan hareketlilik bir can aldı.

Kentte uygulama yapan jandarma ekipleri, plakasız motosikleti durdurmak istedi.

Bunun üzerine motosikletteki İ.Ö. ve M.A., dur ihtara uymadan kaçmaya çalıştı.

Yol kenarındaki çocuklara çarptı

Ardından ekiplerin peşine düştüğü İ.Ö. yönetimindeki motosiklet, yol kenarında kum yığını yanında oynayan komşu çocukları 7 yaşındaki Burak Yeşil ile 8 yaşındaki Şiyar Haktanır'a çarptı.

Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken, iki çocuk ve şüpheliler yaralandı.

7 yaşındaki Siyar kurtarılamadı

Bölgedeki bir güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonrası yaralı çocuklar, çevredekiler tarafından kucaklanarak, jandarma aracıyla hastaneye kaldırıldı.

DHA'nın aktarımına göre; tedaviye alınan çocuklardan Burak Yeşil, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamazken küçük Siyar ile 2 şüphelinin tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi.

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"Adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir"

Yaşanan olayla ilgili olarak Şanlıurfa Valiliği’nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"Suruç ilçesi Mürşitpınar Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait devriye ekiplerini görünce şüpheli hareketler sergileyip 'dur' ihtarına uymayan motosikletin çalıntı olduğu ekiplerimiz tarafından tespit edilmiş, sonrasında şüpheli kişiler takip edilmeye başlanmıştır. Suruç ilçe merkezine doğru kaçmaya başlayan şüpheliler, Suruç ilçe girişinde yol kontrolü yapan polis ekiplerini fark ederek polis noktasından kaçmak için manevra yapmışlardır. Yaptıkları manevrada olay yerinin yakınındaki kum yığınına çarpmaları neticesinde bahse konu olan kaza meydana gelmiştir. Kaza sırasında kum yığınında oynayan bir çocuğumuz vefat etmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığımıza ait aracın kazaya karışması gibi bir durum söz konusu değildir. Olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmektedir.''









