DHA
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir beyaz eşya dükkanı sahibi T.Y., müşterilerini ev ve araba satma vaadiyle kandırdı.
Vatandaşları ağına çeken dolandırıcı T.Y., imzalattığı senetler ile müşterilerini 2 milyar TL dolandırdı.
MÜŞTERİLERİNİ 2 MİLYAR TL DOLANDIRDI
Şüphelinin kaçmasının ardından müşteriler dolandırıldığını anlayınca T.Y. hakkında şikayette bulundu.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, şikayet sonrası T.Y.'nin saklandığı adresi belirledi.
BASKINLA YAKALANDI
50'den fazla suç kaydı bulunan T.Y., Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bir eve düzenlenen baskınla yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası T.Y. adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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