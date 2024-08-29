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Şanlıurfa'da müşterilerini 2 milyar TL dolandırdı

Şanlıurfa'da müşterilerini 2 milyar TL dolandırdı Haliliye'de bir beyaz eşya dükkanı sahibi, müşterilerini ev ve araba satma vaadiyle 2 milyar TL dolandırdı. Durumun ihbar edilmesi üzerine şüpheli jandarma operasyonu ile yakalandı.