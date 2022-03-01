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Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü
- İHA
- 01.03.2022 - 09:58
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 404. Cadde’de bulunan bir sitenin 2'nci katında, madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, tartıştığı annesi Hanife (76) ve babası Emin Badıllı'ya (81) tabanca ile ateş açtı.
5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
24 Şubat’ta meydana gelen olayda anne hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan baba Emin Badıllı da, 5 gün sonra hayatını kaybetti.
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BODRUM KATTA YAKALANDI
Anne ve babasını silahla vuran zanlı, sitenin bodrum katında yakalandı.
Zanlı, çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri altında karakola götürülürken, olayı duyan Badıllı ailesinin yakınları, cesedin bulunduğu eve girmeye çalıştı.
ARBEDE ÇIKTI
Bu sırada polis ekipleri ile ölen kadının yakınları arasında arbede yaşandı.
Öte yandan, madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı'nın geçtiğimiz yıl annesini bıçakladığı ve olay sonrası anne ve babanın adreslerini değiştirdikleri öğrenildi.