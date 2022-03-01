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Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü

Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü

Bir genç, istediği uyuşturucu parasını vermeyen anne ve babasına kurşun yağdırdı. Anne olay anında baba ise 5 gün sonra hastanede can verdi.