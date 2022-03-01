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    Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü

    Bir genç, istediği uyuşturucu parasını vermeyen anne ve babasına kurşun yağdırdı. Anne olay anında baba ise 5 gün sonra hastanede can verdi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 09:58
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    Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 404. Cadde’de bulunan bir sitenin 2'nci katında, madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim Halil Badıllı, tartıştığı annesi Hanife (76) ve babası Emin Badıllı'ya (81) tabanca ile ateş açtı.

    5 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

    24 Şubat’ta meydana gelen olayda anne hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

    Burada tedavi altına alınan baba Emin Badıllı da, 5 gün sonra hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa’da uyuşturucu yüzünden annesini öldürdü VİDEO

    BODRUM KATTA YAKALANDI

    Anne ve babasını silahla vuran zanlı, sitenin bodrum katında yakalandı.

    Zanlı, çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri altında karakola götürülürken, olayı duyan Badıllı ailesinin yakınları, cesedin bulunduğu eve girmeye çalıştı.

    Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü #1

    ARBEDE ÇIKTI

    Bu sırada polis ekipleri ile ölen kadının yakınları arasında arbede yaşandı.

    Öte yandan, madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı'nın geçtiğimiz yıl annesini bıçakladığı ve olay sonrası anne ve babanın adreslerini değiştirdikleri öğrenildi.

    Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü #2

    Şanlıurfa’da oğlu tarafından vurulan baba da öldü #3


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