Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 9 yaralı

DHA
Şanlıurfa'da Siverek-Diyarbakır kara yolunun 50'nci kilometresinde ilçe merkezine ilerleyen Çevirme İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan Ali İhsan Kaşan’ın kullandığı içinde 18 öğretmenin bulunduğu servis minibüsü, yoğun siste şarampole devrildi.
Minibüsün devrildiğini görenlerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 8 öğretmen, ilk müdahalenin ardından Siverek ve Diyarbakır’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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