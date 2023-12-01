Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis aracı kaza yaptı: 15 yaralı Öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpıştığı kazada 13'ü öğretmen 15 kişi yaralandı.

İHA

Şanlıurfa-Akçakale karayolu üzerinde bulunan kırsal Uğurlu Mahallesi yakınlarında, Eyyübiye ilçesine bağlı Yediyol kırsal Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda eğitim veren öğretmenleri taşıyan 27 C 1095 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 ANH 827 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

15 yaralının 13'ü öğretmen

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza geçirenlerden 13’ünün öğretmen olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)