Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

DHA
Şanlıurfa'nı Siverek ilçesinde Ramazan Öngün’ün kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Öngün ile Vesile Öngün’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Hanifi Öngün Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Ramazan ve Vesile Öngün’ün cansız bedenleri ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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