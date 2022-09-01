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    Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

    Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
    • 01.09.2022 - 06:06
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    Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ferhan Sevik'in kullandığı otomobil, Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı Siverek Otobüs Terminali kavşağında Burhan Selişter idaresindeki otomobille çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

    AA'nın haberine göre, kazada sürücü Ferhan Sevik ile otomobillerde bulunan Nezmi Ercan, Zübeyir Özevin, Zafer Öktan ve Abdulkadir Özusan yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zafer Öktan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Şanlıurfa da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı #1


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