İHA
Şanlıurfa'nın Halfeti ile Birecik ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda Yaşar Patli'nin (29) kullandığı otomobil, Ziya A. idaresindeki araç ile çarpıştı.
Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücülerden Yaşar Patli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücülerden Ziya A. ile Yaşar Patli'nin eşi N.P. ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına aldı.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Yaşar Patli'nin cenazesi morga kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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