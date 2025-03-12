İHA
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen olayda, İsmail B. idaresindeki pamuk yüklü tır, seyir halinde alev almaya başladı.
Sürücü, tırsan dumanlar yükseldiğini fark etti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bunun üzerine sürücü, aracını yol kenarındaki istasyonun boş alanına çekerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
5 MİLYON TL'LİK ZARAR
Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken tır kullanılmaz hale geldi.
5 milyon TL’lik zarar oluştuğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış