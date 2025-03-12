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Şanlıurfa'da pamuk yüklü tırdan alevler yükseldi

Şanlıurfa'da pamuk yüklü tırdan alevler yükseldi Pamuk yüklü tırda çıkan yangın sonrası, ekiplerin çalışması ile yangın söndürülürken, yangında tır kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, 5 milyon TL’lik zarar oluştuğu bildirildi.