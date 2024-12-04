İHA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Nurullah S., kullandığı aracını evinin önüne park etti.
Gece saatlerinde aracın yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, otomobili kundakladı.
Aracın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
KUNDAKLAMA ANI KAMERADA
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri aracı kundaklayan kişinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Şüphelinin aracı kundaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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