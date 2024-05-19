İHA
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgayı ayırmak için bir hayli ilginç bir yol denedi
Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi.
Ezan okudu...
Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı.
Çevredekilerin müdahalesiyle son buldu
Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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