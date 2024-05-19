Şanlıurfa'da park yeri kavgası: Ezanla müdahale etmeye çalıştı Şanlıurfa’da bir vatandaş, iki grup arasında çıkan park yeri kavgasını ayırmak için ezan okudu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak için bir hayli ilginç bir yol denedi

Çevredekiler kavga edenleri ayırmak için araya girerken bir vatandaş ise kavga edenlerin ayrılması için ilginç bir yol denedi.

Ezan okudu...

Kavga edenlerin yanına giden bir vatandaş, elini kulağına götürerek kavgaya ezan okuyarak müdahale etmeye çalıştı.

Çevredekilerin müdahalesiyle son buldu

Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken o anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)