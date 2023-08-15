AA & Ensonhaber
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş bir arsada çürümüş soğanların serildiğini fark etti.
Soğanları kurutup yeniden piyasaya süreceklerdi
Soğanların kurutulup yeniden piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, soğanlara el koydu.
Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem yaptı.
4 ton soğan imha edildi
4 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.