Şanlıurfa'da piyasaya sürülmek üzere olan 4 ton çürük soğan imha edildi Akçakale ilçesinde piyasaya sürülmek istenirken ele geçirilen 4 ton çürümüş soğan imha edildi.

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AA & Ensonhaber

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş bir arsada çürümüş soğanların serildiğini fark etti.

Soğanları kurutup yeniden piyasaya süreceklerdi

Soğanların kurutulup yeniden piyasaya sürüleceğini belirleyen ekipler, soğanlara el koydu.

Ekipler, soğanları piyasaya süremeye hazırlanan kişi hakkında işlem yaptı.

4 ton soğan imha edildi

4 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi.