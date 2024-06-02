DHA
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçim güvenliği sağlamak için görevlendirilen polisleri taşıyan midibüsün motoru, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında alev aldı.
Polisler son anda tahliye edildi
Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip, polisleri tahliye etti. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü.
Ekipler alevlere müdahale ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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