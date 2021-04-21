Uyuşturucu madde ticareti ve hırsızlık yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 220 polis ile düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah, çalıntı araç ele geçirildi.

Şanlıurfa’da hırsızlık ve uyuşturucu madde ticaretine yönelik mücadele devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mücadele kapsamında şüpheli adreslere 220 polisin katılımı ile drone destekli şafak operasyonu düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Merkez Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde 20 adrese düzenlenen operasyonda; 39 kilo 50 gram eroin, 3 kilo 15 gram metamfetamin, 9 kilo 79 gram esrar, 10 kilo 85 gram bonzai, 25 adet uyuşturucu hap, 10 adet ruhsatsız silah, 13 adet fişek, 2 adet çalıntı araç, 5 adet tablet bilgisayar, 1 adet televizyon, 2 adet kaynak makinesi, 1 adet matkap, 1 adet zımpara makinesi ve 1 adet akülü oyuncak araba ele geçirildi.

43 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 23 şahıs gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hırsızlık suçundan aranan 3 şahıs, Konya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından telefonla dolandırıcılığından aranan 2 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan toplam 20 şahıs daha yakalandı.

Gözaltına alınan toplam 43 zanlı emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa’da şafak operasyonu: 220 polis katıldı VİDEO