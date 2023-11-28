Şanlıurfa'da sahte savcı, gerçek savcı tarafından yakalandı Şanlıurfa'da kendisini Ankara'da görev yapan cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp cezaevindeki yakınının işlemlerini hızlandırmaya çalışan şahıs, hareketlerinden şüphelenen cezaevi savcısının dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

DHA

Şanlıurfa'daki ceza infaz kurumunda tutuklu olan dayısı M.K'nin işlemlerini hızlandırıp tekrar mahkemeye çıkması için Şanlıurfa Adliyesi'ne gelen A.P., kendisini Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp cezaevi savcısıyla görüşmek istedi.

Görevliler tarafından cezaevi savıcısının odasına alınan A.P., Şanlıurfa'da bulunmasının sebebini savcıya anlattı.

Hareketleri şüphelendirdi

Cezaevinde tutuklu olan dayısı M.K.'nin tekrar mahkemeye sevk edilmesi için savcıdan işlemlerinin hızlandırılması talebinde bulunan A.P.'nin şüpheli hareketlerini fark eden cezaevi savcısı odasında bulunan kişiden kimliğini göstermesini istedi.

Kimliği kontrol eden cezaevi savcısı, Ankara'da görev yaptığı yeri sordu.

Şüphelinin çelişkili cevaplar vermesi üzerine adliyede görevli kolluk kuvvetlerine haber verildi.

Gözaltına alındı

Cezaevi savcısının odasına giden ekipler kendisini savcı olarak tanıtan kişinin gösterdiği kimliğinin sahte olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.P., üzerinden iki adet sahte olduğu değerlendirilen nüfus kağıdı daha çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sahte savcı A.P., nöbetçi hakimlikçe 'resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)