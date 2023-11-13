Şanlıurfa'da şaşırtan görüntü: Motosiklet üzerinde motosiklet taşıdılar Şanlıurfa’da motosikletle ilerleyen 2 kişi, bindikleri motosikletin üstüne başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı.

İHA

Görüntüler, önceki gece saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır otoyolu Şanlıurfa Havalimanı yol ayrımında kaydedildi.

07 BDA 754 plakalı motosiklette yolculuk eden 2 kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte ilerledi.

Trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde, motosikletteki 2 kişinin kask takmadığı da görüldü.

Bir başka motosiklet sürücüsü de kayda aldı

Bu sırada motosiklet üzerinde güçlükle duran bir kişi ise dengesini sağlamakta zorlandı.

Motosiklet üzerinde motosiklet taşıyan kişilerin hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attığı anlar ise bir başka motosiklet sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)