Şanlıurfa'da şehit düşen Ramazan Kütük memleketi Hatay'a uğurlandı Zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ramazan Kütük'ün naaşı, defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

İHA

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Türkiye şehit ateşiyle kavruldu.

Şanlıurfa’da bu sabah, zırhlı aracın devrilmesi sonucu polis memuru Ramazan Kütük şehit oldu.

Şehit Ramazan Kütük için tören düzenlendi.

Acılı aileye teselli

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehidin eşi, annesi, babası ve yakınları katıldı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen şehidin yakınlarına sarılan Vali Salih Ayhan ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan acılı eş ve anne ile babayı teselli etmeye çalıştı.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Cenaze aracıyla getirilen şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, törenin ardından defnedilmek üzere Hatay’a gönderildi.

2021 yılında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görev yapmaya başlayan şehit polisin, evli ve eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi.