Şanlıurfa'da sel felaketi! Can kaybı artıyor Meteoroloji'nin uyarısıyla beklenen sağanak yağış bölgede su baskınlarına neden oldu. Caddeleri sel götürürken, felakette can verenlerin sayısı ise 15'e yükseldi.

6 Şubat tarihinde deprem ile sarsılan Şanlıurfa bu kez de sele teslim oldu.

Kent genelinde Meteoroloji uyarısıyla beklenen sağanak yağış bölgeyi olumsuz etkiledi.

Giderek şiddeti artan yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına neden olurken ana arterleri de adeta göle çevirdi.

Araçlar su baskınları nedeniyle sürüklenirken, bazı vatandaşlar da sele kapıldı. Bu nedenle can kayıpları yaşandı.

Yaşamın giderek zorlaştığı kentte, ekipler harekete geçti. Sele kapılan vatandaşlar için de arama-kurtarma çalışmalarına başlandı.

Öte yandan Abide Kavşağı da yağış nedeniyle görünmez hale geldi. Alt geçit su ile dolup taşarken, dalgıç polisler burada da çalışma başlattı.

Ölü sayısı 15'e yükseldi

Ekiplerin çalışması sonrasında vatandaşların cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bir son dakika bilgisine göre, sel felaketindeki ölü sayısının 15'e yükseldiği açıklandı.

Kent savaş alanına döndü

Bakanların ve ekiplerin seferber olduğu bölgede çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Gelen görüntüler, afetin şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte 2 felaketle mücadele eden kentten kareler...