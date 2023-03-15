Şanlıurfa'da sel sularına kapılan vatandaşı kurtarmak yerine o anları kaydetti Sel felaketi ile mücadele edilen kentten gelen görüntüler, afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. Bir videoda sele kapılan bir vatandaşın uzattığı eli tutmak yerine kayıt almaya devam eden kişi tepki çekti.

Türkiye, doğal afetlerin içinden geçiyor.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin hissedildiği kentlerde binlerce bina yerle bir oldu.

Aynı zamanda 48 bini aşkın vatandaşımız da hayatını kaybetti.

Devlet-millet işbirliği ile afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçların karşılandığı bölgede vatandaşların yaraları sarıldı, hayatın normale dönmesi için büyük mücadeleler verildi.

Önce deprem, sonra sel...

Çalışmalar hız kesmeden devam ederken, depremin vurduğu Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya'da şimdi de sel felaketi yaşandı.

Dün gece saatlerinden itibaren şiddetli şekilde etkili olan yağmurlu hava, cadde ve sokaklara göle çevirdi.

Can kaybı 10'a yükseldi

Su taşkınlarının da yaşanmasıyla birçok evi su bastı. Sel sularına kapılan 10 kişi ise hayatını kaybetti.

Kaybolan vatandaşlar için de arama çalışmaları hızlandırıldı.

Elini uzatan vatandaşı kurtarmak yerine video çekti

Ortaya çıkan görüntüler, sel felaketinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Son olarak paylaşılan bir video ise büyük tepki çekti. Yaşananları kayıt altına alan bir kişinin paylaştığı videoda, hemen yanında sel sularına kapılan bir vatandaşın olduğu görüldü.

Kendisini kayıt altına alan selzede, yardım etmesi için elini uzattı. Videoyu çeken kişi ise kurtarmak yerine kayıt almaya devam etti.

Sosyal medyada paylaşılan vido kısa sürede gündem oldu.