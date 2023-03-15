Şanlıurfa'da selin vurduğu alt geçitte mahsur kalan vatandaşın kurtulma anı kamerada Kentte etkili olan sağanak nedeniyle su baskınının yaşandığı alt geçitte mahsur kalan 1 kişi 3-4 saat yüzerek kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Deprem bölgesinde sel felaketi yaşanıyor...

Gece saatlerinden itibaren bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağış, olumsuzluklara yol açtı.

Birçok kentte cadde ve sokaklar göle döndü, su taşkınları yaşandı.

Çadırların kurulduğu bölgeyi de etkileyen yağışların ardından vatandaşlar sel sularına kapıldı.

Felaketin büyüklüğü gözler önüne serildi

Yapılan son açıklamalarda can kaybının olduğu ve bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Malatya, Hatay, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'dan gelen sel görüntüleri, felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yüzerek kurtuldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişinin aracıyla birlikte sel sularının altında mahsur kaldığı öğrenildi.

3-4 saat sonra yüzerek su üstüne çıkan vatandaşı kurtarmak için bölge halkı seferber oldu.

Hastaneye kaldırıldı

Çamur içerisinde kalan vatandaş, köprüden alt geçide sarkıtılan itfaiye hortumuna tutunan kişi yukarı çekildi.

Ambulansa bindirilen şahıs, ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürüldü.

Şahsın sudan kendi imkanları ile çıkmasının ardından su altında mahsur kalanların aileleri ise kurtarma çalışmalarının hızlandırılması için yetkililerle tartıştı.