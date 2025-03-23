Şanlıurfa'da seyir halindeki araca ateş açan zanlılar yakalandı

İHA

Perşembe akşamı saat 21.45'te Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu karayolları denetim istasyonu çıkışında, plakaları sökülmüş iki araç, tır sürücüsü İ.A.'nın önünü keserek sopalarla saldırıya geçti.

KAÇAN SÜRÜCÜYÜ VURMAYA ÇALIŞTILAR

Saldırganlar, tırın aracına zarar verdikten sonra, sürücü olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak tırın hareket etmesini engelleyemeyen 5 zanlı, iddiaya göre silahlarla ateş açarak sürücüyü vurmayı hedefledi. Sürücü, tırını güvenlik güçlerinin olduğu alana sığınarak koruma altına aldı. Zanlılar ise geldikleri araçlarla olay yerinden kaçtı.

KAMERALAR İNCELENDİ, ZANLILAR TESPİT EDİLDİ

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kasten adam öldürmeye teşebbüsle ilgili şüphelileri yakalamak için araştırmalara başladı. Ekipler, olayın geçtiği güzergah boyunca kamera kayıtlarını inceledi ve araçların üzerindeki belirli işaretler sayesinde plakalarını tespit etti.

5 KİŞİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde, zanlıların kullandığı iki araç bulundu ve kimlikleri tespit edilerek mağdurun da teşhis ettiği şüphelilere operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkez, Birecik ve Gaziantep’in Nizip ilçelerinde yapılan baskınlarda M. E. Ş., A. Ş., V. U., Ş. U. ve M. Ş. isimli beş zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üç zanlıya yurt dışı çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.